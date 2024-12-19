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Dünya

Vietnam'da facia! Karaoke barda 11 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da bir karaoke barda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

IHA19 Aralık 2024 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Vietnam'da facia! Karaoke barda 11 kişi hayatını kaybetti
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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir karaoke barda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı yangında 11 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan 7 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı. En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında barın bulunduğu bina yangında büyük hasar aldı.

Yangında kundaklama şüphesi olduğu açıklanırken, bir kişi gözaltına alındı. Görgü tanıklarına göre alkol aldığı barda personelle tartışan şüpheli, daha sonra binanın önünde motosikletlerin bulunduğu alana benzin dökerek yangın çıkardı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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