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Dünya

Vietnam'da kuş gribi hayvanat bahçelerine sıçradı! 47 kaplan öldü

Vietnam'ın güneyindeki iki büyük hayvanat bahçesinde kuş gribi (H5N1 virüsü) nedeniyle ağustos ve eylül aylarında 47 kaplanın öldüğü bildirildi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 21:11 - Güncelleme:
Vietnam'da kuş gribi hayvanat bahçelerine sıçradı! 47 kaplan öldü
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Vietnam News'ün haberine göre, son iki ayda ülkenin güneyindeki iki hayvanat bahçesinde görülen kuş gribi, 47 kaplanın yanı sıra 3 aslan ve 1 panterin ölümüne yol açtı.

Orman Koruma Birimi yöneticisi Lai Ngoc Dau, basına yaptığı açıklamada, Bien Hoa kentindeki Vuon Xoai Hayvanat Bahçesi'nde 20 kaplan ve 1 panterin öldüğünü duyurdu.

Yetkililer, Long An bölgesindeki My Quynh Hayvanat Bahçesi'nde ise aynı dönemde 27 kaplan ile 3 aslanın öldüğünü belirtti.

Ölen hayvanların kan örneklerinde kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne rastlandığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgedeki yaban hayvanlarında birçok ölüme yol açan salgının kontrol altına alınması için hastalık kontrol merkezleriyle ortak çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Sayıları yaklaşık bir asır önce Asya'daki sayıları 100 bin civarında olduğu tahmin edilen kaplanların, çoğunluğu Hindistan'da bulunan bölgedeki nüfusunun 5 bin 600'a kadar düştüğü değerlendiriliyor.

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