Vietnam'da Kuzey Kore liderinin olası geçiş güzergahına trafik yasağı

Nhan Dan gazetesi, Vietnam Karayolları Genel Müdürlüğünün, Çin sınırındaki Dong Dang kasabasından başkent Hanoi'ye kadar uzanan 170 kilometrelik otobanı pazartesi günü saat 19.00'dan itibaren kısmen, salı günü ise 06.00-14.00 saatleri arasında tamamen araç geçişlerine kapattığını duyurdu.

Yasağın öncelikle, otoyoldaki 10 ton ve daha ağır kamyonlar ile 9 ve daha fazla koltuklu araçlara uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, yoğun güvenlik önemlerinin alınmasının yanı sıra temizlenmesi yönünde talimat verilen bu otobandaki yol çalışmalarının da 24 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar durdurulduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili ayrıntı paylaşılmazken, yasağın, Kim'in Vietnam ziyareti için tren yolculuğu yaparak Dong Dang'daki istasyonda inmesi ve Hanoi'ye kadar araçla seyahat etmesi ihtimaline karşılık getirildiği sanılıyor.

Yurtdışı seyahat planları gizli tutulan Kim'in, Hanoi'ye hangi ulaşım aracıyla ve hangi güzergahı kullanarak gideceği bilinmiyor.

Vietnam Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong'un davetiyle "ilerleyen günlerde" ülkeye resmi bir iyi niyet ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat'ta, Vietnam'da ikinci kez düzenlenecek zirvede görüşecek.

Trump ile Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.