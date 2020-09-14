İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2020 Pazartesi / 26 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4924
  • EURO
    8,9051
  • ALTIN
    472.195
  • BIST100
    1107.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vietnam'da polis öldürme suçundan 2 kişiye ölüm cezası
Dünya

Vietnam'da polis öldürme suçundan 2 kişiye ölüm cezası

Vietnam'da polis öldürdükleri gerekçesiyle 2 kişi idam cezasına çarptırıldı.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:12
ABONE OL

BBC'de yer alan habere göre, Dong Tam köyünde geçen ocakta arazi anlaşmazlığı nedeniyle köylülerle polis arasında çıkan çatışmada 3 polis memurunun hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada 29 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kamu Güvenlik Bakanlığından yetkililer, yaptıkları açıklamada, kardeşler Le Dinh Cong ve Le Dinh Chuc'a polis öldürme suçundan ölüm cezası verildiğini belirterek, diğer sanıklardan bazılarının hapis cezasına çarptırıldığını, bazılarının da şartlı salıverildiğini ifade etti.

Vietnam'ın Dong Tam köyünde geçen ocakta arazi anlaşmazlığı nedeniyle köylülerle polis arasında çıkan çatışmada kardeşlerin babası yaşamını yitirmiş, 3 polis memuru da köylülerce yakılarak öldürülmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.