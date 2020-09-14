Vietnam'da polis öldürme suçundan 2 kişiye ölüm cezası

AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:12

BBC'de yer alan habere göre, Dong Tam köyünde geçen ocakta arazi anlaşmazlığı nedeniyle köylülerle polis arasında çıkan çatışmada 3 polis memurunun hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada 29 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kamu Güvenlik Bakanlığından yetkililer, yaptıkları açıklamada, kardeşler Le Dinh Cong ve Le Dinh Chuc'a polis öldürme suçundan ölüm cezası verildiğini belirterek, diğer sanıklardan bazılarının hapis cezasına çarptırıldığını, bazılarının da şartlı salıverildiğini ifade etti.

Vietnam'ın Dong Tam köyünde geçen ocakta arazi anlaşmazlığı nedeniyle köylülerle polis arasında çıkan çatışmada kardeşlerin babası yaşamını yitirmiş, 3 polis memuru da köylülerce yakılarak öldürülmüştü.