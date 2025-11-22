İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Vietnam'da sel felaketi 55 can aldı

Vietnam'da bu hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller devam ederken yaşamını yitirenlerin sayısı 55'e yükseldi.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 13:51
Vietnam'da sel felaketi 55 can aldı
Yerel VnExpress gazetesinin haberine göre, yetkililer, ülkenin orta kesimlerinde hafta başından bu yana etkisini gösteren ve can ve mal kaybına yol açan sağanaklara ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Toplam 946 evin yıkıldığını bildiren yetkililer, yaklaşık 28 bin 500 evin ise sular altında kaldığını ifade etti.

Yetkililer, yağışların önemli ölçüde azaldığını, bölge genelindeki bazı nehirlerdeki su seviyelerinin düştüğünü ancak yine de ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

