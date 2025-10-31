İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0538
  • EURO
    48,5297
  • ALTIN
    5382.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vietnam'da sel felaketi: Can kaybı 30'a yaklaştı
Dünya

Vietnam'da sel felaketi: Can kaybı 30'a yaklaştı

Vietnam'ın orta kesimlerini etkisi altına alan yoğun yağışlar ve seller, can kaybını 28'e yükseltti. Hue, Da Nang ve Hoi An başta olmak üzere on binlerce hanede su baskınları sürerken, ulaşım aksadı ve elektrik kesintileri devam ediyor.

IHA31 Ekim 2025 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Vietnam'da sel felaketi: Can kaybı 30'a yaklaştı
ABONE OL

Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde can kaybı 28'e yükseldi.

Vietnam'da geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun yağışların ardından meydana gelen selde can kaybı artmaya devam ediyor. Vietnam basını, afet bilançosunda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını ve 6 kişiden hala haber alınamadığını bildirdi. Bölgede, başta Hue ve Da Nang şehirleri olmak üzere en az 22 bin 100 hanede su baskınlarının etkisi sürüyor. Ayrıca, 225 bini Da Nang'da olmak üzere yaklaşık 245 bin haneye hala elektrik verilemiyor. Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 91 evin yıkıldığı veya sulara kapıldığı, 181 evin ise hasar gördüğü açıklandı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Afet, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Heyelanlar nedeniyle ulusal karayolları üzerindeki 80 noktada yollar kapandı ve ulaşım aksadı.

SOKAKLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Selden en çok etkilenen şehirlerden biri olan tarihi Hoi An kentinde de bugün itibariyle su seviyesi düşmeye başlamıştı. Şehrin sokaklarındaki suların çekilmesinin ardından başlayan temizleme çalışmaları hala devam ediyor.

Ayrıca, hükümetin daha önce yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 4,4 milyon turisti ağırlayan Hoi An'ı ziyaret etmek isteyen turistlerin büyük bölümünün rezervasyonlarını iptal ettiği ifade edilmişti.

Bölgede etkili olan sellerin 1 ila 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.