Vietnam'da sel felaketi: Can kaybı 30'a yaklaştı

Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde can kaybı 28'e yükseldi.

Vietnam'da geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun yağışların ardından meydana gelen selde can kaybı artmaya devam ediyor. Vietnam basını, afet bilançosunda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını ve 6 kişiden hala haber alınamadığını bildirdi. Bölgede, başta Hue ve Da Nang şehirleri olmak üzere en az 22 bin 100 hanede su baskınlarının etkisi sürüyor. Ayrıca, 225 bini Da Nang'da olmak üzere yaklaşık 245 bin haneye hala elektrik verilemiyor. Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 91 evin yıkıldığı veya sulara kapıldığı, 181 evin ise hasar gördüğü açıklandı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Afet, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Heyelanlar nedeniyle ulusal karayolları üzerindeki 80 noktada yollar kapandı ve ulaşım aksadı.

SOKAKLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Selden en çok etkilenen şehirlerden biri olan tarihi Hoi An kentinde de bugün itibariyle su seviyesi düşmeye başlamıştı. Şehrin sokaklarındaki suların çekilmesinin ardından başlayan temizleme çalışmaları hala devam ediyor.

Ayrıca, hükümetin daha önce yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 4,4 milyon turisti ağırlayan Hoi An'ı ziyaret etmek isteyen turistlerin büyük bölümünün rezervasyonlarını iptal ettiği ifade edilmişti.

Bölgede etkili olan sellerin 1 ila 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.