  Vietnam'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Vietnam'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Vietnam'ın orta kesimlerinde günlerdir süren şiddetli yağışlar, geniş çaplı sele neden oldu. On binlerce kişi sular altında kalırken, arama–kurtarma ekipleri kayıplara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

20 Kasım 2025 Perşembe 20:21
Vietnam'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Yerel VnExpress gazetesinin haberine göre, ülkenin orta kesimlerinde hafta başından bu yana etkisini gösteren sağanaklar, can ve mal kaybına yol açtı.

Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış kaynaklı seller sonucu 41 kişinin öldüğü, 9 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde 52 binden fazla evin sular altında kaldığı aktarılan açıklamada, binlerce hektar tarım arazisinin zarar gördüğü, çok sayıda çiftlik hayvanının da telef olduğu kaydedildi.

Yetkililer, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek için binlerce personel ve polis memurunun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

  • vietnam
  • şiddetli yağış

Popüler Haberler
