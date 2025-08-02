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Dünya

Vietnam'da şiddetli yağışlar 8 can aldı

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı ani seller ve toprak kaymaları sonucunda 8 kişi öldü, kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 16:13 - Güncelleme:
Vietnam'da şiddetli yağışlar 8 can aldı
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Vietnam Haber Ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Dien Bien bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve heyelanlara neden oldu.

Yolların kapanması nedeniyle 30 köye ulaşım sağlanamazken, birçok köyden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Hang Pu Xi köyünde 14 ev sel sularına kapılarak yerle bir oldu.

Yaşanan afetlerde 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden halen haber alınamıyor. Afetlerde yaralanan birçok kişi de hastanelere sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

  • vietnam
  • şiddetli yağış
  • can kaybı

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