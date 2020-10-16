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Dünya

Vietnam'da toprak kaymasında 13 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da Thua Thien-Hue şehrinde bir hidroelektrik santrali inşaatında yaşanan toprak kaymasına yardım için bölgeye sevk edilen kurtarma görevlileri, yeni bir toprak kaymasının kurbanı oldu.

AA16 Ekim 2020 Cuma 10:11 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:13
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Devlete ait "Vietnam News" internet sitesinde yer alan habere göre, 11'i asker 13 kurtarma görevlisi, baraj yolunda konakladıkları orman karakolunun bulunduğu tepenin çökmesi sonucu toprak altında kaldı. Kurtarma ekibindeki 8 kişi göçükten kaçmayı başarırken, göçük altında yaşamını yitiren 13 personelin naaşlarına ulaşıldı.

Öte yandan, yetkililer hidroelektrik santrali inşaatındaki toprak kaymasının ardından bölgeye halen erişim sağlanamadığını, göçük altındaki onlarca kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi.

Vietnam'da, ülkenin orta kesimlerindeki yoğun yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında geçen haftadan bu yana 36 kişi yaşamını yitirdi.

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