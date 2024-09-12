Vietnam'da Yagi Tayfunu'nda can kaybı 226'ya yükseldi

Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu'nun en çok hasara yol açtığı Vietnam'da can kaybı giderek artıyor. Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 226'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, kayıp 128 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken 800 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Başkent Hanoi'nin bazı bölgeleri halen sular altında olurken meteoroloji uzmanları ilerleyen saatlerde sel baskınının azalacağını bildirdi. Ayrıca Hanoi'de binlerce kişi, Kızıl Nehir sularının 20 yılın en yüksek seviyesine erişmesi nedeniyle tahliye edilmişti.