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Vietnam'dan Çin'e tartışmalı adalar konusunda sert tepki

Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Paracel ve Spratly olarak bilinen tartışmalı adalarda kurduğu meteoroloji istasyonlarına sert tepki gösterdi.

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Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in bu adalara meteoroloji istasyonları kurarak Vietnam'ın egemenliğini ciddi biçimde ihlal ettiğini ve Güney Çin Denizi'ndeki durumu karmaşıklaştırdığını söyledi.

Le Thi Thu Hang, Vietnam'ın adalar üzerinde egemenlik iddiası için yasal dayanağa ve tarihi kanıta sahip olduğunu belirterek, Çin'den bu eylemlerine derhal son vermesini istedi.

Çin, geçen hafta, Güney Çin Denizi'ndeki balıkçılara, komşu ülkelere ve bölgeden geçen gemilere hava tahmini hizmeti vermek amacıyla Paracel ve Spratly olarak bilinen tartışmalı takımadaların üçünde meteoroloji istasyonlarını faaliyete geçirdiğini duyurmuştu.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkeler Çin ile egemenlik tartışması yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

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