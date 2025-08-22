Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi'nde "aktif silahlı saldırgan" ihbarı üzerine öğrenciler ve öğretim üyeleri, telefonlarına gönderilen acil bildirimlerle güvenli alanlara yönlendirildi.

ACİL UYARI MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Saat 16.00 sularında başlayan alarmda, üniversite yönetimi herkese bulunduğu yerden uzaklaşarak güvenli bir noktaya geçmeleri çağrısında bulundu. Öğrencilerin telefonlarına art arda uyarı mesajları gönderildi.

KAMPÜSTE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, birçok öğrencinin korku içinde koşarak uzaklaştığı ve kampüsün çeşitli noktalarında dağıldığı görüldü.

OPERASYON VE SORUŞTURMA

Olay nedeniyle başlatılan operasyon ve soruşturmanın devam ettiğini açıklandı.

YARALI BİRİ BULUNDU

SWAP ekibinin operasyon halinde olduğu olayda ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.