İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2023 Pazartesi / 22 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,086
  • EURO
    28,5865
  • ALTIN
    1609.23
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vilnius'ta önemli zirve! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak
Dünya

Vilnius'ta önemli zirve! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti boyunca ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gibi isimlerle görüşmeler yapacak.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:46 - Güncelleme:
Vilnius'ta önemli zirve! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak
ABONE OL

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Litvanya'ya ziyarette bulunacak.

GÜNDEMDEKİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Zirvede Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında NATO'nun savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

ERDOĞAN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü bir toplantı yapacak.

Erdoğan'ın zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile de yüz yüze görüşecek.

Erdoğan'ın zirveye katılan diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Zirvede Ukrayna'ya yönelik kısa vadede bir üyelik yolu şimdilik görünmüyor.

Zira NATO, daha önce halihazırda Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sürerken üyeliğe kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden'da Ukrayna'nın üyeliğine şimdilik sıcak bakmıyor.

Aksi halde NATO'nun kuruluş anlaşmasının bir müttefike yapılan saldırıyı tüm müttefiklere yapılmış sayan 5. maddesinin harekete geçirilmesi gerekecek, bu durum da NATO'nun Rusya ile direkt olarak karşı karşıya gelme riski taşıyor ve NATO bunun olmasını istemiyor.

Ukrayna'yla işbirliğinin artırılarak NATO-Ukrayna Komisyonu'nun NATO-Ukrayna Konseyi'ne çıkartılması öngörülüyor, böylelikle Ukrayna ile NATO işbirliğinin yelpazesi ciddi oranda genişleyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirve için Vilnius'ta olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.