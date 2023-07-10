Vilnius'ta önemli zirve! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Litvanya'ya ziyarette bulunacak.

GÜNDEMDEKİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK



Zirvede Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında NATO'nun savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

ERDOĞAN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü bir toplantı yapacak.

Erdoğan'ın zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile de yüz yüze görüşecek.

Erdoğan'ın zirveye katılan diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Zirvede Ukrayna'ya yönelik kısa vadede bir üyelik yolu şimdilik görünmüyor.

Zira NATO, daha önce halihazırda Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sürerken üyeliğe kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden'da Ukrayna'nın üyeliğine şimdilik sıcak bakmıyor.

Aksi halde NATO'nun kuruluş anlaşmasının bir müttefike yapılan saldırıyı tüm müttefiklere yapılmış sayan 5. maddesinin harekete geçirilmesi gerekecek, bu durum da NATO'nun Rusya ile direkt olarak karşı karşıya gelme riski taşıyor ve NATO bunun olmasını istemiyor.

Ukrayna'yla işbirliğinin artırılarak NATO-Ukrayna Komisyonu'nun NATO-Ukrayna Konseyi'ne çıkartılması öngörülüyor, böylelikle Ukrayna ile NATO işbirliğinin yelpazesi ciddi oranda genişleyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirve için Vilnius'ta olacak.