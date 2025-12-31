İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9662
  • EURO
    50,5052
  • ALTIN
    5972.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Virgin Adaları'ndan Meta'ya dava! Çocuklar ve sahte reklamlar harekete geçirdi
Dünya

Virgin Adaları'ndan Meta'ya dava! Çocuklar ve sahte reklamlar harekete geçirdi

ABD'ye bağlı Virgin Adaları, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'yı sosyal medya platformlarında çocukları korumada başarısız olmakla ve sahte reklamlardan gelir elde etmekle suçlayarak dava açtı.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Virgin Adaları'ndan Meta'ya dava! Çocuklar ve sahte reklamlar harekete geçirdi
ABONE OL

Virgin Adaları Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meta'ya açılan davanın içeriğine ilişkin bilgi ve dava dosyasına yer verildi.

Meta'nın sosyal medya platformlarının kullanıcılarını "bilerek ve kasıtlı olarak zarara ve dolandırıcılığa maruz bırakmakla" itham edildiği açıklamada, şirketin kullanıcı etkileşimlerini çoğaltmak, dolayısıyla gelirini artırmak amacıyla bunu yaptığı belirtildi.

Şirket hakkında dava açıldığı aktarılan açıklamada, Meta'nın, 2024'te gelirinin yüzde 10'una tekabül eden yaklaşık 16 milyar dolarının dolandırıcılık, bahis ve yasaklı ürünlerin sahte reklamlarından elde ettiğine ilişkin bilginin sızdırıldığı ifade edildi.

Meta'nın özellikle Facebook, Instagram gibi platformlarda "bilerek sahte reklamlardan faydalandığı" öne sürülerek, sosyal medya platformlarında çocukların ve gençlerin zarar görmesine yol açabilen algoritmaların bulunduğu kaydedildi.

Şirketin, Facebook ve Instagram gibi platformlardaki "çocuk ve yetişkinleri korumaya yönelik çabaları konusunda kamuyu yanlış bilgilendirmekle ve tüketici koruma yasalarını ihlal etmekle" suçlandığı açıklamada, Meta'nın ceza alması talep edildi.

Meta'nın kullanıcılara, ebeveynlere, düzenleyicilere ve Kongre'ye devamlı platformlarının güvenli olduğunu savunduğu aktarılarak "Meta, istikrarlı ve kasıtlı olarak yazdığı politikaları uygulamakta başarısız olmuştur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Virgin Adaları'nın yanı sıra daha önce 42 eyaletin başsavcılığının "çocukları korumadaki başarısızlığı nedeniyle Meta'ya dava açtığı" belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.