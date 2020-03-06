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Dünya

Virüs endişesiyle kapatılan Kabe, yeniden ziyarete açıldı

Korona virüsü vakalarının artmasının ardından Kabe'ye ziyaretleri durduran Suudi Arabistan, dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe'yi yeniden ziyarete açtı.

İHA06 Mart 2020 Cuma 17:49 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 17:49

Suudi Arabistan'da korona virüsü vaka sayısının 5'e yükselmesinin ardından Suudi yetkililer, tedbir amacıyla hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Tedbir için kapatılan Kabe ve Mescid-i Nebevi, başlatılan dezenfekte çalışmalarının sona ermesiyle yeniden ziyarete açıldı.

Akşam saatlerinde Kabe'nin etrafını görüntüleyen bir Türk vatandaşı, "Sabah namazını, öğle namazını kıldık, hiç problem yoktu. İkindi namazında Ravza-i Mutahhara'nın Babüsselam Kapısı ile Babül Feth Kapısı yani Umrecilerin Peygamberimizi selamladığı, Babüsselam'dan girerek selamlayıp Babül Feth'ten çıkılan kapılar ikindi namazına yarım saat kala kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Mekke'den Umre ziyareti için gelen kişilerin içeri alınmadığını söyleyen Türk vatandaşı, "Bahçesine dahi, alanına dahi kimse alınmıyor" dedi.

Öte yandan Suudi yetkililer, korona virüsünün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için hac ibadetiyle ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.

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