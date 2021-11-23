Vişegrad Grubu ülkeleri, Polonya'ya göçmen krizi konusunda destek verdi

AA 23 Kasım 2021 Salı 23:38 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 23:39

V4 liderleri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babiş ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger Budapeşte'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) çok ciddi bir sığınmacı baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bu yıl Balkan rotasından gelen 100 bin sığınmacıyı Macar sınırında durdurduk. Afganistan'ı terk edenler de gelecek. Günlük 30-35 bin kişi Afganistan'ı terk ediyor ve AB, Balkan rotasından (sığınmacı) baskısının artmasını göz önünde bulundurmalı." dedi.

AB'nin sığınmacı konusunda yanlış politika izlediğini ve bunun neticesinde AB üzerindeki sığınmacı baskının arttığını öne süren Orban, AB'nin sınır koruması konusunda üye ülkelere maddi destek vermesi gerektiğini söyledi.

Orban ayrıca, V4 ülkelerinin sığınmacı konusunda Polonya'ya tam destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "mafya ve insan kaçakçılarıyla iş birliği yaparak AB üzerinde baskı yaratmaya çalıştığını" söyledi.

Ülkesinin, AB ve NATO sınırlarını koruduğuna işaret eden Morawiecki, diplomatik çabalar neticesinde son dönemde Polonya sınırına daha az göçmen geldiğini kaydetti.

Çekya Başbakanı Babiş, göçün sınırsız bir problem, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin kabul edilemez olduğunu ve AB'nin sınırları korumak için üye ülkelere yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Babiş, ülkesinin sınır koruma konusunda Macaristan'a yardım ettiğini, asker ve polis yollayarak Polonya'ya da benzer şekilde yardım etmeye hazır olduğunu aktardı.

Slovakya Başbakanı Heger de Belarus yönetiminin "kabul edilemez" olduğunu bu yüzden Belarus'a uygulanan ambargoyu desteklediklerini söyledi.

Heger ayrıca, ülkesinin, AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex kapsamında asker ve polis yollama teklifinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.