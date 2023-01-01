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Dünya

Vitaliy Kliçko: Kiev'de patlama sesleri duyuluyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

AA1 Ocak 2023 Pazar 02:29 - Güncelleme:
Vitaliy Kliçko: Kiev'de patlama sesleri duyuluyor
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Söz konusu patlama hakkında konuşan Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor." ifadelerini kullandı.

FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ

Kiev'in Holosiyiv ve Shevchenkiv semtlerinde patlamaların meydana geldiğini kaydeden Kliçko, havada imha edilen bir füzenin parçalarının Shevchenkiv semtinde park halinde duran bir arabaya düştüğünü aktardı.

Kliçko, olay sonucu kimsenin yaralanmadığını aktardı.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 20 SİVİL DE YARALANMIŞTI

Öte yandan Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.

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