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Dünya

Viyana'da PKK skandalı! Türkiye harekete geçti

Viyana Belediyesi'nin logosunun terör örgütü PKK iltisaklı grubun afişinde yer alması tepki çekti. Konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini belirten Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 'Bu durumun açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesinin bir terör propagandası faaliyetine alet olmaması için Belediye Başkanı Michael Ludwig'e tekrar bir mektup yazdım.' dedi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 08:11 - Güncelleme:
Viyana'da PKK skandalı! Türkiye harekete geçti
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda Viyana Belediyesine ait logonun yer almasına vatandaşların yoğun tepki gösterdiğini belirtti.

Ceyhun, X hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta terör örgütü FETÖ yanlısı bir derneğin Viyana Belediyesinin logosunu izinsiz kullandığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün logosunu çaldığı Viyana Belediyesi (Stadt Wien) şimdi de PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda yer alıyor. Konuya ilişkin vatandaşlarımızdan yoğun tepki alıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

Konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini belirten Büyükelçi Ceyhun, "Bu durumun da açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesinin bir terör propagandası faaliyetine alet olmaması için (Viyana) Belediye Başkanı Michael Ludwig'e tekrar bir mektup yazdım." bilgisini verdi.

Viyana Belediyesinin logosunun etkinliklerin duyurusunda yer alması, belediyenin tanıtımı yapılan faaliyete destek verdiği anlamına geliyor.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig

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