Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda Viyana Belediyesine ait logonun yer almasına vatandaşların yoğun tepki gösterdiğini belirtti.

Ceyhun, X hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta terör örgütü FETÖ yanlısı bir derneğin Viyana Belediyesinin logosunu izinsiz kullandığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün logosunu çaldığı Viyana Belediyesi (Stadt Wien) şimdi de PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda yer alıyor. Konuya ilişkin vatandaşlarımızdan yoğun tepki alıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini belirten Büyükelçi Ceyhun, "Bu durumun da açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesinin bir terör propagandası faaliyetine alet olmaması için (Viyana) Belediye Başkanı Michael Ludwig'e tekrar bir mektup yazdım." bilgisini verdi.

Viyana Belediyesinin logosunun etkinliklerin duyurusunda yer alması, belediyenin tanıtımı yapılan faaliyete destek verdiği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün logosunu çaldığı Viyana Belediyesi (@Stadt_Wien ) şimdi de PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda yer alıyor.



Konuya ilişkin vatandaşlarımızdan yoğun tepki alıyoruz.



Bu durumun da açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesinin... pic.twitter.com/gObni1daXk — OzanCeyhun (@OzanCeyhun) November 28, 2024

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig

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