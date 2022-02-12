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Dünya

Viyana'daki protestolara polis engeli

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aşı karşıtları tarafından planlanan araçlı protesto gürültü ve çevre kirliği gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

IHA12 Şubat 2022 Cumartesi 01:06 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 01:06
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçen hafta yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun kaldırılmasını talep eden aşı karşıtları tarafından araçlı protesto kararı alınmıştı. Ancak polis, Viyana'da trafiğin yoğun olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirilmek istenilen eylemi "trafiği felç edeceği" nedeniyle araç konvoylarını durdurarak kimlik kontrolleri yaptı. Ardından ekipler göstericileri olay yerinden uzaklaştırdı. Aşı karşıtı protestocular ise şehrin cadde ve sokaklarında araçlarıyla dolaşarak eylemi bitirdi.

Viyana Polis Teşkilatı'nın dün yaptığı yazılı açıklamada, aşı karşıtlarının kentin önemli caddelerinde düzenlenecek araç konvoylu protestonun toplum sağlığı ve huzuruna vereceği zararlar göz önünde bulundurularak izin verilmediği bildirilmişti.

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