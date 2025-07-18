Vize krizi çıktı! ABD ile İsrail arasında gerilim

Yerel basında çıkan haberde, Büyükelçi Huckabee'nin vize sorunu nedeniyle İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel'e mektup gönderdiği belirtildi.

Mektupta Huckabee'nin İsrail'in Hristiyan kuruluşlara ve onların yabancı çalışanlarına vize sürecinde zorluk çıkardığını dile getirdiği ifade edildi.

Sorunun çözülmesi çağrısı yapan Huckabee'nin aksi halde, İsrail'in artık "Hristiyan grupları istemediğini" kamuoyuna açıklama tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Huckabee'nin soruna çözüm bulunmaması halinde, ABD vizesi almak isteyen İsrailli turistlere zorluk çıkarılması talimatı vereceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

İsrail İçişleri Bakanlığının Tel Aviv ile uzun süreli bağları bulunan bazı Evanjelik Hristiyan örgütlerine yönelik soruşturma başlattığına işaret eden Huckabee'nin mektubun bir kopyasını da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'da gönderdiği belirtildi.

