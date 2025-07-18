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Dünya

Vize krizi çıktı! ABD ile İsrail arasında gerilim

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Hristiyan kuruluşlara ve onların çalışanlarına vize sürecinde zorluk çıkardığı ve sorunun çözülmemesi halinde ABD Büyükelçiliğinin de İsrailli turistlere vize almasını zorlaştıracağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Vize krizi çıktı! ABD ile İsrail arasında gerilim
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Yerel basında çıkan haberde, Büyükelçi Huckabee'nin vize sorunu nedeniyle İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel'e mektup gönderdiği belirtildi.

Mektupta Huckabee'nin İsrail'in Hristiyan kuruluşlara ve onların yabancı çalışanlarına vize sürecinde zorluk çıkardığını dile getirdiği ifade edildi.

Sorunun çözülmesi çağrısı yapan Huckabee'nin aksi halde, İsrail'in artık "Hristiyan grupları istemediğini" kamuoyuna açıklama tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Huckabee'nin soruna çözüm bulunmaması halinde, ABD vizesi almak isteyen İsrailli turistlere zorluk çıkarılması talimatı vereceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

İsrail İçişleri Bakanlığının Tel Aviv ile uzun süreli bağları bulunan bazı Evanjelik Hristiyan örgütlerine yönelik soruşturma başlattığına işaret eden Huckabee'nin mektubun bir kopyasını da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'da gönderdiği belirtildi.

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