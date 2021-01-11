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Dünya

Vogue'a ''Kamala Harris'' tepkisi: Kabul edilemez

Ünlü moda dergisi Vogue ABD'nin yeni Başkan Yardımcısı'nı kapağına taşırken, Kamala Harris'in ten rengiyle oynaması tepkilere yol açtı.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:00
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Moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Derginin Harris’in ten rengiyle oynaması ‘ırkçılık’ tartışmalarını gündeme getirdi. Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, " Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynanması kabul edilemez" denildi. Ünlü moda dergisi Vogue, ABD medyasından New York Post’a yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.

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