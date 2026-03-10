Volkswagen'den işten çıkarma kararı

Almanya'da otomotiv sektörünün içinde bulunduğu kriz artarak devam ederken ülkenin en önemli otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen grubu 50 bin işçisi ile yollarını ayırma kararı aldı. Alman medyasında yer alan haberlere göre Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume şirket hissedarlarına gönderdiği mektupta, "2030 yılına kadar Almanya'daki tüm Volkswagen Grubu genelinde yaklaşık 50 bin işten çıkarma yapılacak" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumunda olan Volkswagen grubunun bu kararında 2025 yılındaki net karının yüzde 44 azalarak 12.4 milyar Euro'dan 6.9 milyar Euro'ya gerilemesi etkili oldu. Şirket geçtiğimiz yıl 2016'daki dizel skandalından bu yana kaydedilen en düşük net karını elde etmişti. Düşük net karının sebepleri arasında ise yan kuruluşu Porsche'deki yüksek giderler, ABD ile yaşanan gümrük vergileri anlaşmazlığı, jeopolitik riskler ve yeniden yapılanma adımları kapsamındaki yüksek giderler olduğu belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR BÜYÜYOR

Volkswagen, 2024 yılının sonunda sendikalarla yapılan anlaşma gereği 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu dönemde Volkswagen grubu, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa'daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele için söz konusu kararı aldıklarını duyurmuştu. Bugün açıklanan karar ise Volkswagen grubunun işten çıkarma adımlarının genişleyeceğinin işareti oldu. Şirket sözcüleri Alman medyasında yer alan haberlerin ardından yaptıkları açıklamada, işten çıkarılacak 50 bin işçi arasında 2024 yılında varılan uzlaşmada işten çıkarılmasına karar verilen 35 bin işçinin de yer aldığını bildirdi.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen grubu dünya çapında farklı ülkelerde 662 bin kişiyi istihdam ederken, Almanya'da da 293 bin çalışanı bulunuyor.