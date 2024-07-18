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Dünya

Von der Leyen'e hitabı sırasında protesto

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olan Ursula von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesi Avrupa Parlamentosuna (AP) hitap ettiği oturumda milletvekilleri tarafından protesto edildi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Von der Leyen'e hitabı sırasında protesto
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AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Birliğe üye ülkelerin liderleri tarafından bir kez daha AB Komisyonu Başkanı adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde AP Genel Kuruluna hitap etti.

Romanya'daki aşırı sağcı S.O.S partisinden AP'ye ilk kez seçilen bağımsız milletvekili Diana Şoşoaca, oturduğu sandalyeden, von der Leyen'in kürsüdeki konuşmasını üç kez bölmeye çalıştı.

Elinde Meryem Ana ve İsa Peygamber'in resmedildiği sembolü tutarak ayağa kalkan Şoşoaca, "Tanrı'ya inanıyoruz." diye seslendi.

AP Başkanı Roberta Metsola'nın anonsuyla güvenlik görevlileri kendisini dışarıya çıkarmak üzere yaklaştığında ise Şoşoaca, köpek ağız maskesi taktı ve bir ceset torbası göstererek, "İnsanları öldürdünüz. Konuşmaya hakkım var." dedi.

Ardından kürsüde söz alan, yeni kurulan aşırı sağcı grup "Egemen Ulusların Avrupası"nın Polonyalı milletvekili Ewa Zajaczkowska-Hernik, von der Leyen'e bakarak yaptığı konuşmada, "Çoğu Avrupalının sizin hakkınızda ne düşündüğünü doğrudan, açık bir şekilde duymanız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zajaczkowska-Hernik, "Avrupa ekonomisini ve tarımını mahvediyorsunuz. Avrupa tarım açısından bir açık hava müzesi haline geliyor. Sizin yüzünüzden biz Avrupalılar giderek yoksullaşıyoruz." diye konuştu.

"Yeşil Anlaşma hakkında ne mi düşünüyoruz? Göç anlaşmasıyla ilgili ne mi düşünüyoruz? İşte düşüncemiz budur." diyen Zajaczkowska-Hernik, von der Leyen'e bakarak "Yeşil Anlaşma", "Göç ve İltica Anlaşması" yazılı kağıtları yırttı.

Zajaczkowska-Hernik, "Yaptığınız şeyler için aslında AB Komisyonuna değil hapse gitmeniz gerekiyor. AB Komisyonu Başkanı olarak varlığınız AB'nin daha da çökmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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