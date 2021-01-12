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Dünya

Vucic: Çin'in ürettiği koronavirüs aşısından satın almak istiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in ürettiği koronavirüs aşısından satın almak istediklerini söyledi.

AA12 Ocak 2021 Salı 15:59 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:59
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Ülkesindeki "Happy" televizyonuna açıklamalarda bulunan Vucic, Çin'in ürettiği aşının "son derece kaliteli" ve "muhtemelen piyasadaki en pahalı aşı" olduğunu ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Kovid-19 aşısı konusunda mektup gönderdiğini aktaran Vucic, mektubunda, Sırbistan'ın Çin'den aşı satın almak istediğini ve indirim talep ettiğini yazdığını kaydetti.

Vucic, Sırbistan'a daha önce Pfizer-BioNTech aşısının yanı sıra Rusya'nın "Sputnik V" aşısının da ulaştığını anımsatarak Çin aşısı teminine ilişkin görüşmelerin de bir hafta içinde tamamlanacağını kaydetti.

Bölge ülkeleri arasında Arnavutluk dışında hiçbir ülkenin henüz Kovid-19 aşısı temin etmediğine dikkati çeken Vucic, Sırbistan'ın salgınla mücadelede kendine ve sahip olduğu güce güvendiğini vurguladı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ulaştırılacak aşıların gecikeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Vucic, yakın zamanda AstraZeneca ve Moderna aşılarının temini için de harekete geçeceklerini belirtti.

Vucic, kendi vatandaşlarına aşı konusunda seçim yapma imkanı tanıyan nadir ülkelerden olduklarının altını çizdi.

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