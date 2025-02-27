Vucic, Dodik'e destek için Bosna Hersek'te

Bosna Hersek Mahkemesi'nin söz konusu hapis cezası sonrası Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Vucic, toplantının ardından Bosna Hersek'in Banja Luka şehrine geçti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vucic, millet olarak yaşam alanlarını korumayı başaracaklarını aktararak, Dodik'e verilen cezanın "utanç verici" olduğunu söyledi.

Vucic, kararın yasa dışı, antidemokratik, RS'yi yıkmayı ve Sırp halkının konumunu çökertmeyi amaçladığını ileri sürerek, Dodik'e desteğini açıkladı.

RS'de alınacak her kararın arkasında olacaklarını belirten Vucic, "Bugün tüm Sırp halkı için zor bir gün" dedi.

Vucic ile buluşmasının ardından Dodik, barışın kendileri için öncelik olduğunu, savaş planlarının bulunmadığını kaydetti.

Dodik, RS'de, devletin yargı ve güvenlik kurumlarının faaliyetlerini yasaklayacak kararlar alacaklarını da duyurdu.

Mahkeme kararının "çok büyük hata" olduğunu öne süren Dodik, "Bizim de kendi tepkimiz var. Bugün itibariyle sizin hayal ettiğiniz gibi bir Bosna Hersek yok. Size hala anayasal bir Bosna Hersek sunuyoruz ve bunu kabul etmeniz için çok kısa bir zamanınız var, sizi uzun süre beklemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

- MAHKEME KARARINA DESTEK VE TEPKİ AÇIKLAMALARI

Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek Özel Temsilcisi Luigi Soreca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anayasal düzene, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin kimseye faydasının olmadığını belirtti.

Bosna Hersek vatandaşlarının daha fazla istikrar ve refahı hak ettiğini belirten Soreca, "Bunun en iyi garantisi, AB'ye entegrasyon sürecinin devam etmesidir. Siyasi aktörler, ülkenin vatandaşlarının yararı için ortak bir zemin bulmak adına kendilerine sunulan fırsatı değerlendirme sorumluluğuna sahiptir ve AB yolunda ilerleme kaydetmek için adımlar atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da sosyal medya hesabından Dodik'e destek açıklamasında bulunarak, demokratik yolla seçilmiş bir lidere karşı alınan kararı üzücü bulduğunu, Balkanlar'da istikrarın korunması gerektiğini kaydetti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise Dodik hakkında verilen mahkeme kararıyla ilgili hukuki çözümler bulunması gerektiğini belirtti.

Plenkovic, mahkeme kararının temyiz edildikten sonra ne olacağına bakılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Bu, yarın yürürlüğe girecek bir şey değil, bu yüzden kişisel olarak veya ülkenin işleyişi için acil bir tehdit değil. Temyiz sürecinde daha sonra ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

- DODİK, OHR KARARLARINA SAYGI DUYMAMAKLA SUÇLANMIŞTI

RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Yüksek Temsilci Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe girmeyeceğini açıklamış ancak Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.

Dodik ve RS Resmi Gazete Müdürü Milos Lukic hakkında OHR kararlarına saygı duymadıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.