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Dünya

Vucic: Dünyadaki mevcut durumunun kızışmasını bekliyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun ileriki aylarda kızışmasını beklediğini belirtti.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 21:37 - Güncelleme:
Vucic: Dünyadaki mevcut durumunun kızışmasını bekliyorum
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Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dünyadaki mevcut duruma yönelik açıklamalarda bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük jeopolitik kriz döneminin yaşandığını aktaran Vucic, "Önümüzdeki aylarda Avrupa ve dünyada (mevcut) durumun kızışmasını ve çok ciddi sonuçlarla karşılaşmasını bekliyorum." dedi.

Vucic, barışı korumak ve ülkesinde ekonomik büyümeyi sağlamak için işlerini en iyi şekilde yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

- "SORUNLARI DİYALOGLA ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Sırbistan-Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, yarın Brüksel'de bu hususta önemli görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Vucic, yapıcı davranmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Sorunları diyalogla çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ülkesinde uçan taksilerin hizmete girmesi adına 5 küresel şirketle görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Vucic, "İlerlemek isteyen ülkeler için bu bir heves değil, mutlak bir zorunluluktur. Sadece on yıl içinde üzerimizde saatte yirmi bin araba uçacak." diye konuştu.

Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.

  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
  • Aleksandar Vucic
  • Cumhurbaşkanı Vucic

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