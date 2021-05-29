Vucic rest çekti: Tüm baskılara rağmen imzalamayacağım

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:34 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:34

Vucic, lideri olduğu Sırp İlerleme Partisinin (SNS) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kosova meselesi ile son zamanlarda gündemdeki resmi olmayan belgelere (non-paper) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırp lider, Kosova'nın bağımsızlığını tanıması yönünde kendisine baskı yapıldığını anımsatarak "Kosova'nın bağımsızlığına dair anlaşmayı tüm baskılara rağmen imzalamayacağım." diye konuştu.

Kosova ile diyalog sürecinin haziran ortalarında devam ettirilmesinin planlandığına işaret eden Vucic, baskıların o ay da devam edeceğini söyledi.

Vucic, Kosova ile ilgili kararı herhangi bir büyükelçi veya bir yabancının alamayacağına dikkati çekerek "Bu ülkeyi yönetmek, başkalarından bağımsız karar alabilmek, Sırbistan adına kararlar verebilmek anlamına gelir." değerlendirmesini yaptı.

Kosova tarafının üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini yineleyen Vucic, Batı'nın buna ses çıkarmadığını vurguladı.

Vucic, son dönemlerde gündemde olan resmi olmayan belgelere ilişkin de "İki gün önce bu belgelerin bölgede neden olduğu sorunlar yüzünden 'suçlu' ilan edileceğimi öğrendim. Ben bu belgelerin hiçbirini onaylamadım zira Kosova her birinde bağımsız bir devlet olarak anılmakta." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın bölgedeki birçok ülkeden daha büyük ve güçlü olduğunun altını çizen Vucic, "Sırbistan'ı bölgede düzen bozan bir unsur olarak görüyorlar, bu nedenle ekonomik ve siyasi alanda gelişmesini önlemeye çalışıyorlar." dedi.