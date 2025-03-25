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Dünya

Vucic, Sırbistan'ın Hırvatistan Büyükelçisini görevden aldığını duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kararıyla Sırbistan'ın Zagreb Büyükelçisi Jelena Milic'in görevden alındığı bildirildi.

25 Mart 2025 Salı 14:46 - Güncelleme:
Vucic, Sırbistan'ın Hırvatistan Büyükelçisini görevden aldığını duyurdu
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Sırp lider Vucic'in yeni büyükelçi atamalarına ilişkin kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamada, Sırbistan'ın Zagreb Büyükelçisi Milic'in de görevine son verildiği ve kararın bugün itibariyle yürürlükte olduğu belirtilirken, Büyükelçi Milic'in görevden alınma nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Sırbistan ve Hırvatistan ilişkileri son dönemde Hırvatistan'ın Arnavutluk ve Kosova ile savunma alanında işbirliği bildirisi imzalaması üzerine gerilmişti.

İmzalanan bildiriyle bölgede silahlanma yarışının başlatıldığını savunan Vucic, "Mesajı aldık. Biz de ülkemizi savunmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hırvatistan ise istediği ülkeyle işbirliği yapabileceği mesajını vermişti.

Bölge ülkelerini karşı karşıya getiren işbirliği bildirisi, 18 Mart'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Savunma Bakanı Pirro Vengu, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'in katılımıyla imzalanmıştı.

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