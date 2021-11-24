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Dünya

Vurulan darbeyi duyurdular: Gizli noktalarını hedef aldık

Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Sana'daki gizli noktalarını vurduklarını açıkladı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 07:06 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 07:10
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Yemen'de hükümetin yanında yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, İran tarafından desteklenen Husilerin kontrolündeki Sana'da insansız hava araçlarına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü gizli noktaları hedef aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Sana'daki meşru askeri hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlenmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon insansız hava araçlarına ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü gizli ve yeni kurulmakta olan bir binayı hedef almıştır." ifadeleri yer aldı.

Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada başka bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, saldırıyı "Suudi Amerikan saldırı uçakları Sana'ya bağlı Muin Nahiyesi el-Anab semtinde bir eve iki hücum gerçekleştirdi." şeklinde duyurdu. Habere göre, saldırılardan birinde Yetim Hastanesi'ne bağlı inşaat halinde bir bina hedef alındı.

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