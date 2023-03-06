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Dünya

Waddaulah Türkiye'ye geliyor

Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
Waddaulah Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultan Waddaulah, 6-9 Mart'ı kapsayan Türkiye ziyareti kapsamında yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye-Brunei Darusselam ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmalar da imzalanacak.

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