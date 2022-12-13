Wafa Telecom'un Devrim Muhafızları Ordusu'yla birçok ''gizli'' bağlantısı bulundu

OCCRP ve Siyasi ve Ekonomik Ağlar Gözlemevi tarafından "Suriye'nin En Yeni Mobil Operatörünün İran Devrim Muhafızlarıyla Gizli Bir Bağlantısı Var" başlıklı araştırma raporu yayımlandı.

Söz konusu rapora göre, 2017'de kurulan operatör şirketi, Wafa Invest, Syrian Telecom ve Arabian Business Company (ABC) olmak üzere üç ana hissedardan oluşuyor. Esed rejimi yetkilileri, Wafa Telecom'un sahiplerinin her ne kadar "milli" olduğunu iddia etse de araştırmada bunun gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Araştırmada, ABC şirketinin hissedarları arasında ise Suriyeli bir iş adamı ve Malezya'da 2013'te kurulan Tioman Golden Treasure bulunduğu bilgisine yer verilirken Tioman şirketinin ise 2019'a kadarki hisselerinin yüzde 99'unun ABD'nin yaptırım listesinde bulunan İranlı Azim Munzevi'ye ait olduğu öne sürüldü.

ABD Hazine Bakanlığı, mayısta Munzevi'nin İran Devrim Muhafızları yetkilileri arasında yer aldığını bildirmiş ve "Devrim Muhafızları adına petrol satışlarını kolaylaştırmakla" suçlanan Munzevi'yi yaptırım listesine dahil etmişti.

Öte yandan raporda, "Daha yakından bakıldığında, Tioman'ın sıradan bir telekomünikasyon yatırım aracı olmadığı ve aslında Devrim Muhafızları ile birçok bağlantısı olduğu ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Araştırmada, ABC şirketinin Ekim 2019'da Şam'da tescillenmesinden kısa bir süre önce Munzevi'nin, Tioman'daki yüzde 99 hissesinin Emir Muhammedi adlı başka bir İranlı yatırımcıya devredildiği kaydedildi.

Raporda, Muhammedi'nin İran Devrim Muhafızlarıyla doğrudan bir bağlantısı olduğunun kanıtlanmadığına vurgu yapılırken, rapordaki belgelerin ise Muhammedi ve Munzevi'nin ilk kez ortak iş yapmadıklarına işaret ettiği belirtildi.

Öte yandan, Munzevi ve Muhammedi'nin Kuala Lumpur'da Tioman şirketinin bu kentteki adresine kayıtlı oldukları bilgisine yer verildi.

- "İRAN'IN SURİYE EKONOMİSİNDEKİ ARTAN ETKİSİ"



OCCRP'ye konuşan ancak ismini vermek isteyen ülkenin telekomünikasyon sektörü hakkında bilgi sahibi olan Suriyeli eski bir hükümet yetkilisi de İran'ın ülkedeki yeni operatörle ilişkili olduğunu ve bu ilişkinin "Suriye hükümeti ile Devrim Muhafızları arasında bir ortaklık" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde profesör Joseph Daher ise İran bağlantılı isimlerin yeni operatörle ilişkisinin "İran'ın Suriye ekonomisindeki artan etkisini gösterdiğini" ve "bir ölçüde Esed rejiminin müttefiklerine karşı yeni bir egemenlik kaybını temsil ettiğini" belirtti.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de Syriatel ve MTN operatörlerinin yanı sıra Wafa Telecom da Şubat'tan itibaren üçüncü operatör şirketi olarak rejim kontrolündeki bölgelerde hizmet vermeye başladı.