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Dünya

Wagner ayaklanmasının ardından orduya seslenen Putin: İç savaşı fiilen durdurduk

Wagner isyanı sonrası orduya seslenen Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ordu ve halk isyancıların tarafında değildi. Hiçbir askerimizi Ukrayna'dan çekmedik. İç savaşı fiilen durdurduk.' dedi.

IHA27 Haziran 2023 Salı 13:48 - Güncelleme:
Wagner ayaklanmasının ardından orduya seslenen Putin: İç savaşı fiilen durdurduk
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner güçlerinin isyanı bastırmak için görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, "İç savaş yaşanmasını önlediniz. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birliklerimizi çekme ihtiyacı duymadık" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker grubu Wagner'in başlattığı silahlı isyanda görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin'de bir araya geldi. Putin konuşmasının başında Wagner isyanı sırasında hayatını kaybeden pilotlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. Saygı duruşunun ardından konuşan Putin isyanda görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür eti. Putin, "Anayasal düzeni, vatandaşlarımızın hayatını, güvenliğini ve özgürlüğünü savundunuz. Zor zamanlarda gerçek savunucular, sonucu kaosa dönüşecek olan huzursuzluğun önünde durdu. Ülkemizde bir iç savaş yaşanmasını önlediniz. Net ve koordineli hareket ettiniz. Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve özel servisler, savunma alanlarını, tesisleri, sınır bölgelerinin güvenliğini, geri kuvvetlerin gücü dahil olmak üzere stratejik, öneme sahip kontrol merkezlerinin güvenilir şekilde çalışmasını sağladı. İsyan sırasında sizlerin kararlılığı ve cesareti de toplumun gösterdiği dayanışma gibi belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.

"İSYANI BASTIRMAK İÇİN UKRAYNA'DA SAVAŞAN BİRLİKLERİ ÇEKME İHTİYACI DUYMADIK"

Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri geri çekme ihtiyacı duymadık" dedi. Putin konuşmasının sonunda kolluk kuvvetleri ve Rus halkına isyan sırasında gösterdiği tavırdan dolayı teşekkür etti.

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