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Dünya

Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: Bu bir darbedir, cezası çok ağır olacak

Wagner isyanı sonrası ilk kez açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Bu bir darbedir bunun cezası çok ağır olacaktır.' dedi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: Bu bir darbedir, cezası çok ağır olacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanı sonrası açıklama yaptı. Öte yandan Putin, Wagner'in eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirdi.

Putin'in konuşmasından satır başları;

- Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız.

Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir."

Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz.

Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin. Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

  • Vladimir Putin
  • Rusya
  • Wagner İsyanı

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