Wagner isyanının sona ermesi sonrası Putin'den ilk açıklama

Rusya'da bir günlük Wagner isyanının sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez konuştu.

Putin, "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat, hedeflerimize ulaşacağız." açıklaması yaptı.

Rusya devlet televizyonunda yayınlanan röportajda, Putin "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşacağıma inancım tam" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yakın iletişim halinde olduğunu söyleyen Putin'in gelecek hafta düzenlenecek Olağan Güvenlik Konseyi toplantısına da katılacağı belirtiliyor.

BİR GÜNLÜK WAGNER İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.