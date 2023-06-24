Wagner krizi: Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi

Telegram hesabından açıklamada bulunan Sobyanin, kentte "terörle mücadele operasyonu" başlatıldığını hatırlattı ve zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Sobyanin, "Riskleri en aza indirmek için pazartesi günü tatil ilan edilmiştir." bilgisini paylaştı

İlgili devlet kurumlarının pazartesi günü çalışmasını sürdüreceğini bildiren Sobyanin, Moskovalılardan mümkün oldukça şehirde dolaşmamalarını istedi.

Sobyanin ayrıca, belirli bölge ve yollarda ulaşımın engellenebileceğini vurguladı.

Öte yandan Moskova Valiliği de 1 Temmuz'a kadar Moskova bölgesinde halka açık ve kitlesel etkinliklerin yapılmasını yasakladı.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçılarının Moskova'ya gideceklerini açıklamıştı.

Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açılmış, ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.