İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Wagner krizi: Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi
Dünya

Wagner krizi: Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Wagner isyanının ardından 26 Haziran Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu.

24 Haziran 2023 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
Wagner krizi: Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi
ABONE OL

Telegram hesabından açıklamada bulunan Sobyanin, kentte "terörle mücadele operasyonu" başlatıldığını hatırlattı ve zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Sobyanin, "Riskleri en aza indirmek için pazartesi günü tatil ilan edilmiştir." bilgisini paylaştı

İlgili devlet kurumlarının pazartesi günü çalışmasını sürdüreceğini bildiren Sobyanin, Moskovalılardan mümkün oldukça şehirde dolaşmamalarını istedi.

Sobyanin ayrıca, belirli bölge ve yollarda ulaşımın engellenebileceğini vurguladı.

Öte yandan Moskova Valiliği de 1 Temmuz'a kadar Moskova bölgesinde halka açık ve kitlesel etkinliklerin yapılmasını yasakladı.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçılarının Moskova'ya gideceklerini açıklamıştı.

Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açılmış, ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.