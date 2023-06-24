Wagner lideri hakkında çarpıcı ayrıntı!

Rusya'ya karşı açtığı isyan bayrağıyla gündemin merkezine oturan Wagner grubunun lideri Prigojin'in FBI tarafından arandığı ortaya çıktı. FBI, Amerikan seçimlerine müdahil olduğu iddiasıyla Prigojin'in başına 250 bin dolar ödül koymuş.

WAGNER LİDERİ HAKKINDA ÇARPICI AYRINTI

Rus ordusuna karşı başlattığı isyanla bir anda dünyanın gündemine oturan Wagner'ın kurucusu Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'in ABD tarafından arandığı ortaya çıktı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ABD'deki Başkanlık seçimlerine müdahil olduğu iddiasıyla 25 Mart 2022 tarihinde Prigojin hakkında 250 bin dolar ödülle yakalama kararı çıkarttığı belirlendi.