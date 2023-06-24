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Dünya

Wagner'in ilerleyişine karşı hendekler kazılmaya başlandı

Rusya'da silahlı ayaklanma başlatan Wagner askerlerinin Moskova'ya doğru ilerlemesine karşı Rus birlikleri Lipetsk kentindeki yollara hendekler kazmaya başladı. Başkent Moskova'da da zırhlı araçlarla tedbirler alındı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 19:28 - Güncelleme:
Wagner'in ilerleyişine karşı hendekler kazılmaya başlandı
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Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in başlattığı silahlı ayaklanma devam ederken Rostov'dan yola çıkan Wagner birlikleri kuzeye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Wagner askerlerinin Rusya'nın Voronej bölgesi ve Lipetsk kentine yaklaşmasıyla Rus birlikleri birçok yola hendekler kazmaya başladı. Wagner'in zırhlı araç ve personel taşıyıcı araçlarının geçişlerini engellemek için kazılan hendekler nedeniyle sivil araçların da kente giriş çıkışları zorlaştı.

MOSKOVA'NIN KRİTİK NOKTALARINDA TEDBİRLER ALINDI

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve bakanlık binalarının bulunduğu caddede Kremlin'e bağlı Rus kuvvetlerinin zırhlı araçlarının hareket ettiği görüldü. Araçlar hızla stratejik noktalara sevk edilirken Rus güvenlik güçleri de Kremlin ve bakanlık binalarının bulunduğu noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca Moskova'nın girişlerine hafriyat araçları ve kamyonlar yerleştirilerek Wagner ilerleyişini engellemek amacıyla tedbirler alındı.

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