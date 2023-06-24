Wagner'in ilerleyişine karşı hendekler kazılmaya başlandı

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in başlattığı silahlı ayaklanma devam ederken Rostov'dan yola çıkan Wagner birlikleri kuzeye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Wagner askerlerinin Rusya'nın Voronej bölgesi ve Lipetsk kentine yaklaşmasıyla Rus birlikleri birçok yola hendekler kazmaya başladı. Wagner'in zırhlı araç ve personel taşıyıcı araçlarının geçişlerini engellemek için kazılan hendekler nedeniyle sivil araçların da kente giriş çıkışları zorlaştı.

MOSKOVA'NIN KRİTİK NOKTALARINDA TEDBİRLER ALINDI



Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve bakanlık binalarının bulunduğu caddede Kremlin'e bağlı Rus kuvvetlerinin zırhlı araçlarının hareket ettiği görüldü. Araçlar hızla stratejik noktalara sevk edilirken Rus güvenlik güçleri de Kremlin ve bakanlık binalarının bulunduğu noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca Moskova'nın girişlerine hafriyat araçları ve kamyonlar yerleştirilerek Wagner ilerleyişini engellemek amacıyla tedbirler alındı.