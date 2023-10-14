Walt Disney'den terör devleti İsrail'e destek: Büyük tepki çekti

İsrail, Filistin'e yönelik orantısız güç kullanarak savaş suçları işlerken, ABD'nin başını çektiği Batı bloku ise katliamlara destek üstüne destek vermeye devam ediyor. Hastaneleri, okulları, sivil yerleşim bölgelerini açık açık hedef alan İsrail sınır tanımayarak yasaklı fosfor bombasını bile kullanıyor...

SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI!

Batı medya gücünü ve propagandasını arkasına alan İsrail ise katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu suça küresel şirketler de yaptıkları ikiyüzlü yardımlar ile ortak oluyor.

MCDONALDS'DAN İSRAİL'E ÜCRETSİZ YEMEK DESTEĞİ

Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı. İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de şirkete yönelik yoğun tepki gösterildi ve boykot çağrıları yapıldı.

McDonalds'ın ardından Walt Disney de İsrail'e 2 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı. Walt Disney sosyal medya hesabı ve internet sitesinden duyuruda bulunurken, kullanıcılar yanlı tavra tepki gösterdi.