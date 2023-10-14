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Dünya

Walt Disney'den terör devleti İsrail'e destek: Büyük tepki çekti

İşgalci İsrail, Gazze'de sivilleri hedef alarak soykırım yapıyor. Bölgeyi karanlığa gömen İsrail'e McDonald's'ın ardından bir destek de Walt Disney'den geldi. Disney, İsrail'e 2 milyon dolar destek yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

14 Ekim 2023 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Walt Disney'den terör devleti İsrail'e destek: Büyük tepki çekti
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İsrail, Filistin'e yönelik orantısız güç kullanarak savaş suçları işlerken, ABD'nin başını çektiği Batı bloku ise katliamlara destek üstüne destek vermeye devam ediyor. Hastaneleri, okulları, sivil yerleşim bölgelerini açık açık hedef alan İsrail sınır tanımayarak yasaklı fosfor bombasını bile kullanıyor...

SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI!

Batı medya gücünü ve propagandasını arkasına alan İsrail ise katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu suça küresel şirketler de yaptıkları ikiyüzlü yardımlar ile ortak oluyor.

MCDONALDS'DAN İSRAİL'E ÜCRETSİZ YEMEK DESTEĞİ

Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı. İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de şirkete yönelik yoğun tepki gösterildi ve boykot çağrıları yapıldı.

WALT DİSNEY İSRAİL TERÖRÜNE DESTEĞİNİ AÇIKLADI

McDonalds'ın ardından Walt Disney de İsrail'e 2 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı. Walt Disney sosyal medya hesabı ve internet sitesinden duyuruda bulunurken, kullanıcılar yanlı tavra tepki gösterdi.

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