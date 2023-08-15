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Dünya

Wang Yi'den mevkidaşına diplomatik jest

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'un kendisini kravatsız karşılaması üzerine kravatını çıkardı. Wang Yi'nin hareketi diplomatik jest olarak yorumlandı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 17:45 - Güncelleme:
Wang Yi'den mevkidaşına diplomatik jest
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güneydoğu Asya gezisinin ilk ayağında Singapur'da mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi. Başkent Singapur'daki Botanik Bahçe'ye akşam yemeği için gelen Yi, burada Balakrishnan tarafından kapıda karşılandı. Karşılama sırasında Balakrishnan'nın kravatsız olduğunu fark eden Yi, kravatını çıkardı. Wang'ın ardından yardımcıları da kravatlarını çıkarırken, Wang'ın bu hareketi diplomatik jest olarak yorumlandı.

Yi ve Balakrishnan arasındaki görüşmede, Singapur ve Çin arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

  • Wang Yi
  • Vivian Balakrishnan
  • diplomatik jest

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