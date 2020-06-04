Washington DC'de bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 20:55

Bowser, yanında emniyet yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında, kentte son 2 gecedir "olaysız" geçen Floyd protestoları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Protestolardaki şiddet olaylarına müdahale için kent çevresine konuşlanan askerlere ilişkin Bowser, "Washington DC'ye diğer eyaletlerden gelen askerlerin, kentten ayrılmasını istiyoruz." dedi.

Bowser, Washington DC'de bu akşam sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını da duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC'de ağır silahlı askerler ve güvenlik güçlerini görevlendirmesinin ardından, kentteki protestolarda tansiyon düşmüş, salı ve çarşamba günkü gösteriler "barışçıl" olarak devam etmişti.

Washington DC'de dün akşamki protestolarda "sıfır" gözaltı

Öte yandan Washington DC Metropol Polis Birimi Şefi Peter Newsham da kentte dün akşamki protestolarda kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.

Newsham, kentteki tansiyonun en yüksek olduğu pazartesi gecesi 288, protestoların sakinleştiği salı gecesi ise 29 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı



Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.



Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.



Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.



Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.