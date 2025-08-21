İSTANBUL 31°C / 18°C
  • Washington deklarasyonu sonrası barış mesajı: Yeni bir kalkınma gündemine girdik
Dünya

Washington deklarasyonu sonrası barış mesajı: Yeni bir kalkınma gündemine girdik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan deklarasyonla Azerbaycan ile barışın sağlandığını belirterek, yeni bir kalkınma gündemine girdiklerini ifade etti.

21 Ağustos 2025 Perşembe 12:56
Washington deklarasyonu sonrası barış mesajı: Yeni bir kalkınma gündemine girdik
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan deklarasyon sonucunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barış vesilesiyle hepimizi tebrik etmek istiyorum" dedi.

"ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ARASINDA BARIŞ 8 AĞUSTOS'TA TESİS EDİLDİ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Paşinyan, 8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan üçlü deklarasyona değindi. Paşinyan, "8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan deklarasyon sonucunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barış vesilesiyle hepimizi tebrik etmek istiyorum" dedi.

"YENİ BİR KALKINMA GÜNDEMİNE GİRDİĞİMİZDEN EMİNİM"

Paşinyan, Washington'a gitmeden önce de hükümet, Güvenlik Konseyi'nin genişletilmiş üyeleri, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve valilerin katılımıyla bir dizi istişare ve metin üzerinde analizler yapıldığını kaydetti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bu adımı atmaları gerektiğine karar verdiklerini belirterek, "Bu adımla birlikte çalışmalarımız tamamlanmıyor, tam tersine yeni başlıyor. Yeni bir kalkınma gündemine girdiğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

