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Dünya

Washington karıştı! Trump destekçileri kongre binasını bastı

ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 22:36 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:00
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Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

- MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

- OLAYLAR NEDENİYLE KONGREDEKİ SEÇİM OTURUMLARINA ARA VERİLDİ

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken, Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik gerekçesiyle bina dışına çıkarıldı.

Başkent Washington'daki güvenlik önlemleri de artırıldı.

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