31 Ağustos 2025 Pazar
Dünya

Washington Post belgeleri sızdırdı: Trump'ın savaş sonrası ''Gazze” planı

Washington Post gazetesinde yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 'Savaş sonrası Gazze' planında, Gazze'de ABD vesayetinde bir tatil merkezi kurulması ve nüfusun tamamının belirli bir ücret karşılığında 'gönüllü' olarak başka bölgelere yerleştirilmesi yer alıyor.

31 Ağustos 2025 Pazar 16:56
Washington Post belgeleri sızdırdı: Trump'ın savaş sonrası ''Gazze” planı
Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsü konusunda Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık "Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)" başlıklı belgenin detaylarını paylaştı.

Buna göre plan, Trump'ın, bölgenin yönetimini ABD'nin devralarak en az 10 yıl yetkili olması görüşüne dayanıyor.

Ayrıca planda bölgenin turistik bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi öngörülüyor.

TRUMP'IN PLANINDA FİLİSTİNLİLERE YER YOK

Öte yandan planda, bölgenin yeniden inşası sürecinde Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinli nüfusun "gönüllü" bir şekilde başka ülkelere ya da kısıtlı, güvenli bir bölgeye geçici olarak yeniden yerleştirilmesi yer alıyor.

Bölgenin yeniden inşasını üstlenen firmanın, Gazzelilere 5 bin dolar nakdi ödeme yapması ve Gazze dışında yaşadıkları yerin 4 yıl boyunca kirasını üstlenmesi öngörülüyor.

PLANDA İSRAİLLİLERİN İMZASI VAR

Öte yandan TRUST isimli belgede, Gazze'de yardımların dağıtılmasını devralan ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulan İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF)" kurulmasını tasarlayan İsraillilerin imzası bulunuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Washington Post'a yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı birçok plan olduğunu ve henüz onaylanmadığını kaydetti.

Kaynaklar, söz konusu planın Trump'ın "Orta Doğu'nun Turizm Merkezi" yapma düşüncesi üzerine tasarlandığını belirtti.

  • Gazze yeniden yapılanma
  • ABD planı
  • Gazzede vesayet

