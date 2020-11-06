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Dünya

Washington Post: Gizli servis Biden'ın korumasını artırdı

ABD'de seçim yarışı devam ederken, Washington Post gazetesi, olası seçim zaferi nedeniyle Joe Biden'a koruma takviyesi gönderildiğini açıkladı. smi açıklanmayan iki gizli servis çalışanının açıklamalarına dayandırılan haberde, olası galibiyet beklentisiyle Biden'ın koruma sayısının artırıldığı, Demokrat adayın Wilmington kongre merkezini en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve bugün konuşma yapabileceği ifade edildi.

06 Kasım 2020 Cuma 11:13 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 11:13
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ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri sürerken, Washington Post gazetesi, ABD gizli servisinin Biden'a koruma takviyesi gönderdiğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan iki gizli servis çalışanının açıklamalarına dayandırılan haberde, olası galibiyet beklentisiyle Biden'ın koruma sayısının artırıldığı, Demokrat adayın Wilmington kongre merkezini en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve bugün konuşma yapabileceği ifade edildi.

BİDEN: GİDİŞATTAN UMUTLUYUM

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, Joe Biden da, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu.

ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, 'Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz' dedi.  

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