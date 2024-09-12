Washington Post'un bulguları, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yeni detayları ortaya koydu

WP haberinde, Eygi'nin ölümüyle ilgili görüşülen 13 görgü tanığı, Beyta beldesi sakinleri ve yabancı aktivistlerin açıklamaları ile Eygi'nin gönüllü olarak çalıştığı Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) ve Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşu Faz3a tarafından özel olarak sağlanan 50'den fazla video ve fotoğrafın analizine yer verdi.

Haberde, Eygi'nin, İsrail ordusunun "şiddetli bir çatışma sırasında kasıt olmadan vurulduğu" yönündeki açıklamasının aksine, İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu çıkan arbedenin yatışmasıyla protestocuların güvenlik güçlerinden 200 metreden fazla uzaklaşmasından yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğu tespitine yer verildi.

- GÖRGÜ TANIKLARINDAN EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANA İLİŞKİN DETAYLAR



Eygi'nin öldüğü gün İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalesi esnasında göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtilen haberde, askerlerin işgal karşıtı gösteriye gerçek mermiyle müdahale ettiği de aktarıldı.

Faz3a çalışanı İsrailli aktivist Jonathan Pollak, olayların yatışması ve protestocuların geri çekilmesinden sonraki 20 dakikalık süre zarfında ortalığın "nispeten sakin" olduğunu aktardı.

Çatıdaki İsrail askerleriyle aralarında 200 metreden biraz daha fazla mesafe olduğunu, Eygi'nin ise yaklaşık 30 metre daha uzakta bulunduğunu ifade eden Pollak, askerlerden birinin silahını göstericilere doğrulttuğunu hatırladığını belirtti.

Pollak, namlunun alev aldığını gördüğünü ve 2 el silah sesi duyduğunu söyledi.

Gün boyunca Eygi'nin yanında olan 60'lı yaşlarının başındaki Avustralyalı gönüllü Helen de silah seslerini duyduktan sonra Eygi'nin yüzüstü yere düştüğünü gördüğünü vurguladı.

Öte yandan, İsrail ordusu, WP'nin askerlerin göstericilere neden geri çekilmelerinden bu kadar uzun süre sonra ve görünürde hiçbir tehdit oluşturmadıkları bir mesafeden ateş açtığı konusundaki soruları yanıtlamayı reddetti.

- EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ



Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini", Eygi'yi vuran İsrail askerinin "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti.