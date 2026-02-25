İSTANBUL 11°C / 4°C
Dünya

Washington ve Şam arasında kritik temas! ABD'den önemli petrol ve enerji vurgusu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile iki ülke arasında yeni bir iş birliği sürecini görüştü. Görüşmede Barrack'ın, özellikle petrol ve enerji sektörleri başta olmak üzere Amerikan şirketlerinin Suriye'nin ekonomik toparlanma sürecine katılımına ilgi gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 18:49
Washington ve Şam arasında kritik temas! ABD'den önemli petrol ve enerji vurgusu
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında yeni bir iş birliği sürecinin temelini oluşturabilecek stratejik başlıklar ele alındı.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve devletin ülke genelindeki egemenliğine bağlılıklarını vurguladı. Görüşmede ayrıca, YPG unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda atılan adımların sürdürülmesi konusu değerlendirildi.

Görüşmede, kimyasal silahların imhası dosyasında şeffaflığın sağlanması amacıyla, Suriye liderliğinde ve ulusal denetim altında bir uluslararası komitenin çalışmalarının başlatılması da gündeme geldi.

PETROL VE ENERJİ SEKTÖRLERİ VURGUSU

Barrack'ın, özellikle petrol ve enerji sektörleri başta olmak üzere Amerikan şirketlerinin Suriye'nin ekonomik toparlanma sürecine katılımına ilgi gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmede son olarak, Şam ile Washington'daki diplomatik temsilciliklerin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik lojistik ve siyasi düzenlemeler ele alınırken, iki ülke arasındaki resmi kanalların güçlendirilmesi ve karşılıklı çıkarların korunması hedefi vurgulandı.

