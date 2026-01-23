İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Washington'da beyaz tehlike yaklaşıyor: Doğu yakası alarma geçti

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alması beklenen şiddetli kar fırtınası nedeniyle başkent Washington'da acil durum ilan edildi. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

AA23 Ocak 2026 Cuma 21:35 - Güncelleme:
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yazılı bir açıklama yaparak yaklaşan kar fırtınası dolayısıyla "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Bowser, cumartesi günü başlaması beklenen kar fırtınası için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydederek, vatandaşlara araçlarını acil durum rotalarında bırakmamaları ve mecbur kalmadıkça kapalı alanlardan çıkmamaları çağrısında bulundu.

ABD nüfusunun üçte ikisi, şiddetli bir kış fırtınası ve aşırı soğukla karşı karşıya kalırken, bu hafta sonu kar fırtınasının ülkenin doğu yakasını etkisi altına alması bekleniyor.

ABD medyasında yer alan hava tahminlerine göre fırtınanın getirdiği kar ve buzun, hafta sonu boyunca doğuya doğru ilerleyerek Texas'tan New England'a kadar yaklaşık 3 bin kilometre boyunca etkili olması bekleniyor.

