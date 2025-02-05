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Dünya

Washington'da Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisi protesto edildi

ABD'de aralarında Demokrat Kongre üyelerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, Hazine Bakanlığı önünde toplanarak Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etti.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Washington'da Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisi protesto edildi
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Aralarında Demokrat Senatörlerin de bulunduğu yüzlerce kişi, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verilmesinin ardından başkent Washington'daki Hazine Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto eden kalabalık "Elon Musk gitmeli!" sloganları attı.

Göstericilerden bazıları, "Trump'a Hayır, Musk'a Hayır, Faşist ABD'ye Hayır", "Musk Trump'ın sahibi" ve "Özel Verilerden Elini Çek" yazılı pankartlar taşıdı.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, burada yaptığı konuşmada, "Elon Musk ve küçük bir grup insanın kapalı kapılar ardında gizlice mahremiyetimizi, dolarlarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi elimizden almasına izin veremeyiz." dedi.

Schumer, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim" yetkisi verildiğine dair haberlere ilişkin, "DOGE her ne yapıyorsa demokrasi değildir." diye konuştu.

Senatör Chris Van Hollen ise "Amerikan tarihinde gördüğümüz en yozlaşmış pazarlık. Elon Musk (Başkan Donald) Trump'ın kampanyasını finanse etmek için milyonlar verdi ve şimdi Trump ona hükümetimizin anahtarlarını verdi. Musk (Hazine Bakanlığı'na) geliyor ve Sosyal Güvenlik numaralarını, kişisel verileri çalıyor. Buna izin verecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti.

Hazine Bakanlığı, DOGE'nin çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıklamıştı.

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