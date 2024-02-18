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Dünya

Washington'da Gazze yürüyüşü: Binlerce kişi sokaklara indi

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce kişi, dondurucu soğuğa rağmen Kongre binasına yürüyerek, 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısında bulundu. Göstericiler, 'Gazze'de ateşkes, hemen şimdi' şeklinde sloganlar attı.

AA18 Şubat 2024 Pazar 06:21 - Güncelleme:
Washington'da Gazze yürüyüşü: Binlerce kişi sokaklara indi
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Filistin'e destek veren birçok grubun ortaklaşa organize ettiği Gazze'ye destek gösterisi, Washington'da bir kez daha İsrail ve ona destek veren ABD yönetimine tepkisini ortaya koydu.

Şehir merkezindeki Chinatown bölgesinde öğlen saatlerinde buluşan kalabalık grup, dondurucu soğuğa karşın Pennsylvania Caddesi'ni takip ederek Kongre binasının önüne kadar yürüdü.

Göstericiler, ellerinde Filistin'e destek pankartları taşırken bir yandan da "Gazze yeniden doğacak, Filistin asla ölmeyecek", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'de ateşkes, hemen şimdi" şeklinde slogan attı.

AA muhabirine görüşlerini dile getiren Filistin Gençlik Hareketi üyesi Mohammad Qasim, "İsrail'in soykırımı 130 günü geçti, derhal ateşkes için sokaklara çıktık, ABD'nin İsrail'i fonlamaya artık son vermesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Oberlin Üniversitesinden öğretim üyesi Profesör Steve Crowley de "Gazze'de devam eden soykırıma karşı tepkisiz kalamazdık, Biden yönetiminin buna silah desteği sağlamaması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Polisin güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen gösteri, akşam saatlerinde sona erdi.

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