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Dünya

Washington'da Hocalı katliamı kurbanları anısına konser düzenlendi

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişiyi katletmesinin 31. yılı, ABD'nin başkenti Washington'da verilen bir konser ile anıldı.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 06:43 - Güncelleme:
Washington'da Hocalı katliamı kurbanları anısına konser düzenlendi
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Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Hocalı Soykırımı" adlı konser Kennedy Merkezi'nde yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim, Hocalı'da katliam yapanların şimdiye kadar adaletle yüzleşmediğini belirterek, "İşledikleri cürmü itiraf etmelerine rağmen adalete teslim edilmediler çünkü biz Azerbaycanlıydık, çünkü biz Türk idik. Bugün biz birlik olursak, adalet daha iyi tecelli edecek." ifadelerini kullandı.

İbrahim, Hocalı katliamını unutmayacaklarını ve adalet için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konsere katılan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da 31 yıl önce yaşanan katliamın asla unutulmayacağını belirterek, "Tarihi unutamayız, Hocalı için adaleti unutamayız." diye konuştu.

Mercan, Dağlık Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasına da değinerek, "Geçmişi unutmamakla birlikte, gözümüzü de geleceğe dikmeliyiz. Karabağ'da yeni bir gerçeklik var ve bence tüm aktörler bu yeni gerçekliğe göre hareket ederse hepimizin faydalanacağı iyi komşuluk ilişkilerine ulaşmamak için hiçbir sebep yok." dedi.

Konserde, daha sonra müzik sanatçıları Jeffrey Werbock ve Nargiz Aliyarova, Hocalı kurbanları anısına davetlilere Azerbaycan geleneksel müziğinden parçalar sundu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunan Ermeniler, aylar süren kuşatmanın ardından 26 Şubat 1992'de Hocalı kentini ele geçirmiş, savunmasız durumdaki 106'si kadın, 70'ı yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycanlı sivil vatandaşı katletmişti.

Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken, Ermeni güçleri 1275 kişiyi de esir almıştı. Esirlerin 150'sinden hiç bir haber alınamamıştı.

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